Finis Ketiga Tahun Lalu, Timnas Timor Leste U-23 Singkirkan Timnas Malaysia U-23 dari Piala AFF U-23 2023 Malam Ini?

FINIS ketiga tahun lalu menjadi motivasi Timnas Timor Leste U-23 untuk menyingkirkan Timnas Malaysia U-23 dari Piala AFF U23 2023 malam ini? Sekadar diketahui, Timnas Timor Leste U-23 akan bersua Timnas Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup B Piala AFF U-23 2023, Selasa (22/8/2023) pukul 22.00 WIB.

Laga ini merupakan pertandingan hidup dan mati bagi kedua tim. Sebab, kekalahan bakal membuat langkah mereka terhenti di fase grup Piala AFF U-23 2023. Saat ini, Timnas Malaysia U-23 berada di atas angin jika dibandingkan Timor Leste U-23.

(Timnas Timor Leste U-23 bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara Grup B)

Berkat kemenangan 2-1 atas Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23 asuhan Elangowan Elavarasan hanya butuh hasil imbang kontra Timor Leste U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara Grup B. Sementara itu, Timor Leste U-23 yang kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di laga pertama, wajib menang dengan selisih dua gol atas Malaysia U-23 untuk mengunci tiket lolos ke semifinal Piala AFF U-23 sebagai juara Grup B.

Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa Timor Leste U-23 finis sebagai juara Grup B jika menang 2-0 atas Malaysia U-23? Bukannya jika Timor Leste U-23 menang, koleksi poin mereka dengan Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Indonesia U-23 sama-sama tiga angka?

Merujuk kepada regulasi yang dibuat AFF, andai ada tiga tim atau lebih memiliki poin sama, tolok ukur utama penentuan posisi di klasemen adalah head-to-head. Karena head-to-head ketiga tim ini sama kuat alias saling mengalahkan, otomatis poin yang satu ini dilewati.

Tolok ukur selanjutnya adalah selisih gol. Dalam poin ini, Timor Leste U-23 mengungguli Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23. Selisih gol Timor Leste U-23 menjadi +1, Timnas Indonesia U-23 (0) dan Malaysia U-23 (-1).