5 Pemain Bola Termahal dengan Debut Terburuk, Nomor 1 Pemain Anyar Chelsea Seharga Rp2 Triliun!

5 pemain bola termahal dengan debut terburuk menarik dikulik. Salah satunya ada pemain anyar Chelsea yang bahkan direkrut dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp2 triliun!

Ya, sejarah akan selalu mengingat beberapa pemain, khususnya pemain sepakbola termahal dengan debut terburuk di panggung sepakbola dunia. Harga yang fantastis untuk seorang pemain justru menjadi beban untuk memukau klub barunya tersebut.

Kali ini, Okezone pun akan membas pemain bola yang direkrut dengan harga selangit tapi malah mengukir debut buruk. Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (22/8/2023), berikut Okezone merangkum pemain bola termahal dengan debut terburuk.

5. Wayne Bridge





Pada 2011, West Ham merekrut Wayne Bridge yang berpengalaman soal menjaga pertahanan. Harapannya tentu saja, mereka ingin menjauh dari zona degradasi.

Namun, bek Inggris itu mengalami masa-masa sulit. Dia terlalu lambat dan bersalah atas dua gol pertama yang dicetak Arsenal. West Ham pun akhirnya terdegradasi setelah berkutat di posisi terbawah

4. Jonathan Woodgate





Real Madrid pernah beberapa kali membeli bintang Inggris. Salah satunya saat memboyong bek Inggris, Jonathan Woodgate. Dia didatangkan dari Newcastle United dengan harga 13,4 juta poundsterling atau sekira pada 2004.

Namun, pertandingan debutnya justru kontradiktif pada 2005 kontra Athletic Bilbao. Ia malah mencetak gol bunuh diri hingga diusir ke luar lapangan setelah mendapat dua kartu kuning.