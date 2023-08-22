Gara-Gara Tak Dikasih Kado Mewah Ini oleh Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Pilih Curhat ke Pria Ini

GARA-gara tidak dikasih kado mewah oleh Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez malah pilih curhat ke sosok ini. Sosok yang dimaksud adalah seorang pembawa acara yang mewawancarai di salah satu acara di televisi.

Melansir dari Essentially Sports, Selasa (22/8/2023) momen itu berawal dari pembawa acara yang bertanya kepada Georgina Rodriguez terkait dengan jumlah koleksi dompet miliknya. Namun, secara mengejutkan, Georgina Rodriguez menyebutkan angka 150 yang sontak membuat si pembawa acara terkejut.

“Ada apa denganmu,” ucap pembawa acara meminta penjelasan Georgina Rodriguez terkait obsesinya pada dompet.

Anehnya, Georgina Rodriguez mengaku dirinya tidak tahu mengapa sangat terobsesi dengan dompet. Ia juga menceritakan bahwa saat ulang tahunnya, sang kekasih, Cristiano Ronaldo enggan untuk kembali memberikannya dompet dengan model yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Padahal, Cristiano Ronaldo ditengarai memiliki kekayaan mencapai USD500 juta atau sekira Rp7,66 triliun.

“Saya tidak tahu, itulah pertanyaan yang selalu ditanyakan Chris (Cristiano Ronaldo) kepada saya.” jawab Georgina Rodriguez.

"Untuk ulang tahunku, dia bertanya padaku, apa yang kamu inginkan? Dan saya mengatakan dompet. Saya meminta yang sama dengan yang saya miliki, tetapi lebih besar. Dan dia bilang 'aku menolak’. Saya tidak akan membelinya untuk kamu',” cerita Georgina Rodriguez.