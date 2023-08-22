Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Tak Dikasih Kado Mewah Ini oleh Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Pilih Curhat ke Pria Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:59 WIB
Gara-Gara Tak Dikasih Kado Mewah Ini oleh Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Pilih Curhat ke Pria Ini
Permintaan Georgina Rodriguez pernah ditolak Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/@georginagio)
A
A
A

GARA-gara tidak dikasih kado mewah oleh Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez malah pilih curhat ke sosok ini. Sosok yang dimaksud adalah seorang pembawa acara yang mewawancarai di salah satu acara di televisi.

Melansir dari Essentially Sports, Selasa (22/8/2023) momen itu berawal dari pembawa acara yang bertanya kepada Georgina Rodriguez terkait dengan jumlah koleksi dompet miliknya. Namun, secara mengejutkan, Georgina Rodriguez menyebutkan angka 150 yang sontak membuat si pembawa acara terkejut.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez

“Ada apa denganmu,” ucap pembawa acara meminta penjelasan Georgina Rodriguez terkait obsesinya pada dompet.

Anehnya, Georgina Rodriguez mengaku dirinya tidak tahu mengapa sangat terobsesi dengan dompet. Ia juga menceritakan bahwa saat ulang tahunnya, sang kekasih, Cristiano Ronaldo enggan untuk kembali memberikannya dompet dengan model yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Padahal, Cristiano Ronaldo ditengarai memiliki kekayaan mencapai USD500 juta atau sekira Rp7,66 triliun.

“Saya tidak tahu, itulah pertanyaan yang selalu ditanyakan Chris (Cristiano Ronaldo) kepada saya.” jawab Georgina Rodriguez.

"Untuk ulang tahunku, dia bertanya padaku, apa yang kamu inginkan? Dan saya mengatakan dompet. Saya meminta yang sama dengan yang saya miliki, tetapi lebih besar. Dan dia bilang 'aku menolak’. Saya tidak akan membelinya untuk kamu',” cerita Georgina Rodriguez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/51/1652387/cabor-piring-terbang-perdana-masuk-sea-games-indonesia-siap-ukir-prestasi-xhb.jpg
Cabor Piring Terbang Perdana Masuk SEA Games, Indonesia Siap Ukir Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Kemenpora Tegaskan Bantuan Alat Olahraga untuk Aceh dan Sumatra Disalurkan Setelah Banjir Usai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement