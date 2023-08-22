Cium Bibir Pemain Timnas Putri Spanyol saat Perayaan Juara Piala Dunia Wanita 2023, Ketum PSSI-nya Spanyol Ramai Dikecam

SYDNEY – Ketua Umum Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), Luis Rubiales, ramai dikecam berbagai pihak usai kedapatan mencium bibir pemain Timnas Putri Spanyol. Hal itu dilakukan kala Timnas Putri Spanyol merayakan gelar juara Piala Dunia Wanita 2023.

Luis Rubiales melakukan tindakan itu kala memberi selamat kepada Jenni Hermoso di podium juara. Secara mengejutkan, dia mencium bibir Hermoso usai berbisik kepada sang pemain.

Sontak, momen itu ramai jadi sorotan. Hermoso sendiri mengaku sangat tidak nyaman kala Rubiales mencium bibirnya.

“Eh ya, saya tidak menikmatinya,” ujar Hermoso dilansir Daily Mail, Selasa (22/8/2023).

Banyak yang menganggap perilaku Rubiales sebagai bentuk dari tindak pelecehan seksual. Sontak, Rubiales pun banjir kecaman oleh publik sepakbola Eropa.

“Perilaku Rubiales di podium itu benar-benar suram. Sangat sangat tidak pantas!” kata seorang fans dilansir sumber yang sama.

“Ini mengerikan, sama sekali tidak ada yang membenarkan perilaku Rubiales,” sahut fans lainnya.