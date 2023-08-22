4 Negara yang Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Hampir Bikin Timnas Indonesia U-23 Terpental!

Timnas Myanmar U-23, 1 dari 4 negara yang tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. (Foto: AFF)

SEBANYAK 4 negara yang tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Berhubung fase grup Piala AFF U-23 2023 segera rampung, sudah diketahui beberapa tim yang gagal melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Dari 10 peserta Piala AFF U-23 2023, empat negara di antaranya sudah dipastikan rontok di fase grup. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 4 negara yang tersingkir dari Piala AFF U-23 2023:

4. Timnas Laos U-23





Timnas Laos U-23 hanya mengemas satu angka dari dua pertandingan yang dilakoni di Grup C Piala AFF U-23 2023. Setelah bermain 2-2 kontra Filipina, Laos U-23 dihajar Vietnam U-23 dengan skor 1-4.

Alhasil, Laos U-23 kini terbenam di posisi juru kunci Grup C dengan koleksi satu angka. Laos U-23 bisa naik ke posisi dua asalkan Vietnam U-23 menang dengan selisih empat gol saat bersua Filipina U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2023, Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB.

3. Timnas Brunei Darussalam U-23





Brunei hancur lebur di Piala AFF U-23 2023. Dari tiga laga yang dijalani di Grup A Piala AFF U-23 2023, Brunei selalu kalah dengan skor telak.

Setelah dihajar Kamboja U-23 dengan skor 0-5, Brunei dipermalukan Thailand 0-3 dan Myanmar 1-4. Alhasil, negara yang berada di Pulau Kalimantan ini finis di posisi juru kunci Grup A Piala AFF U-23 2023.