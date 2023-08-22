Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Penghuni Pot 3 yang Belum Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023

TIMNAS Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 3 yang belum tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Bukan hanya itu, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memiliki peluang untuk lolos ke semifinal turnamen yang digelar di Thailand dari 17-26 Agustus 2023 tersebut.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 masuk pot 3 alias terendah di Piala AFF U-23 2023 bersama Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos. Sebab, Timnas Indonesia U-23 absen di Piala AFF U-22 2022 Kamboja yang menjadi tolok ukur pembagian pot drawing edisi tahun ini.

Saat itu, Timnas Indonesia U-22 mengundurkan diri dari Piala AFF U-22 2022 karena banyak pemain yang terinfeksi virus Covid-19. Selain skuad Garuda Muda, Brunei Darussalam dan Myanmar juga mengundurkan diri pada edisi tahun lalu.

Alhasil, mereka masuk pot 3 alias terendah di Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, pot 1 alias pot unggulan diisi Vietnam (juara bertahan), Thailand (runner-up), dan Timor Leste (tempat ketiga). Sementara itu, pot 2 terdiri dari Filipina, Malaysia, dan Kamboja.

Para kontestan Piala AFF U-23 2023 sendiri dibagi ke dalam tiga grup. Grup A diisi tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Kemudian, Grup B dihuni Timnas Indonesia U-23, Malaysia, dan Timor Leste, serta Grup C ada Vietnam, Filipina, dan Laos.

Menariknya, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 3 yang belum tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, penghuni pot 3 lainnya yakni Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos sudah dipastikan tersingkir karena kalah bersaing dengan tim-tim lainnya.