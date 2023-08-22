Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pembagian Pot Drawing Fase Grup Piala AFC 2023-2024: Bali United dan PSM Makassar Bakal Melangkah Jauh?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:41 WIB
Daftar Pembagian Pot Drawing Fase Grup Piala AFC 2023-2024: Bali United dan PSM Makassar Bakal Melangkah Jauh?
PSM Makassar dan Bali United akan berlaga di Piala AFC 2023-2024. (Foto: Bali United)
A
A
A

DAFTAR pembagian pot drawing fase grup Piala AFC 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Diketahui, ada dua wakil Indonesia yang akan berlaga di Piala AFC 2023-2024, yakni Bali United dan PSM Makassar.

Bali United harus gagal melaju ke putaran final Liga Champions Asia 2023-2024. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- gagal mentas di Liga Champions Asia 2023 musim ini usai kalah dari Hong Kong, Lee Man FC, dengan skor 5-1 di babak kualifikasi.

Bali United

Meski dipastikan gagal mentas di Liga Champions Asia 2023-2024, Bali United masih akan tampil di kompetisi Asia. Klub berjuluk Serdadu Tridatu itu sudah otomatis lolos ke putaran final turnamen kasta kedua, yakni Piala AFC.

Sebagaimana musim lalu, Piala AFC 2023-2024 juga dibagi ke dalam tiga zona, yakni barat, timur, dan Asia Tenggara. Tentunya, wakil Indonesia akan berlaga terlebih dahulu di zona Asia Tenggara.

Dalam pembagian pot drawing fase grup Piala AFC 2023-2024, Bali United pun tergabung di pot 2, bersama dengan Macarthur FC (Australia) dan Hougang United (Singapura). Itu artinya, anak asuh Stefano Cugurra tidak akan tergabung dengan dua tim tersebut pada babak grup nanti.

Berbeda dengan Bali United, PSM Makassar akan berlaga di babak kualifikasi dulu untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala AFC musim ini. Mereka akan melawan wakil Myanmar, Yangon United, pada Rabu 23 Agustus 2023.

Jika berhasil menang atas Yangon United, PSM akan tergabung di pot 4 pada pembagian pot drawing fase grup Piala AFC 2023-2024. PSM berada di pot tersebut bersama dengan Central Coast Marriners (Australia) dan pemenang antara Tampines Rovers (Singapura) melawan Phnom Penh Crown FC (Kamboja).

1 2
      
