HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Nasib Ikut Ditentukan Penampilan Vietnam U-23 Hari Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:47 WIB
2 Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Nasib Ikut Ditentukan Penampilan Vietnam U-23 Hari Ini
Timnas Indonesia U-23 masih punya peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

2 syarat Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 akan diulas dalam artikel ini. Nasib Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 pun akan ditentukan hari ini lewat hasil laga tim-tim lain.

Ya, Timnas Indonesia U-23 masih punya peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 saat ini. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 masih bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Grup B dengan raihan 3 poin.

Timnas Indonesia U-23

Pasukan Shin Tae-yong menjalani dua laga di fase Grup B dengan hasil 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Kekalahan didapat Timnas Indonesia U-23 kala melawan Timnas Malaysia U-23 di partai pembuka pada Jumat 18 Agustus 2023 dengan skor 1-2.

Lalu, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23- menang di laga kedua. Melawan Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 menang tipis 1-0 berkat gol semata wayang Ramadhan Sananta.

Dengan hasil itu, nasib Timnas Indonesia U-23 pun kini ditentukan dari laga-laga tim lainnya. Setidaknya, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Awalnya, sesudah menang atas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 punya 3 syarat yang harus dipenuhi untuk lolos ke semifinal. Tetapi, satu syarat sudah berhasil dipenuhi, yakni di matchday terakhir Grup A, Kamboja U-23 menelan kekalahan dari Thailand U-23 dengan skor 0-2.

Dengan begitu, satu pesaing Timnas Indonesia U-23 dalam merebut status runner-up grup terbaik pun menghilang. Pasalnya, Kamboja U-23 di klasemen akhir runner-up grup terbaik hanya mengemas 1 poin.

Timnas Indonesia U-23 pun kini masih ada di puncak klasemen sementara runner-up grup terbaik dengan 2 poin. Lalu, apa saja syarat yang perlu dipenuhi Timnas Indonesia U-23 saat ini untuk lolos ke semifinal? Berikut 2 syarat Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

2. Malaysia U-23 Menang atau Imbang atas Timor Leste U-23

Timnas Malaysia U-23

Salah satu syarat Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 adalah Malaysia U-23 menang atau imbang atas Timor Leste U-23. Duel itu akan tersaji di matchday terakhir Grup B pada hari ini, Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Diketahui, Malaysia U-23 kini ada di puncak klasemen sementara Grup B dengan raihan 3 poin. Sementara Timor Leste U-23, mereka ada di dasar klasemen dengan 0 poin.

Jika menang atas Timor Leste U-23, Malaysia U-23 akan mengemas 6 poin di klasemen akhir. Alhasil, mereka akan lolos ke semifinal sebagai juara grup, sementara Timnas Indonesia U-23 jadi runner-up Grup B dengan raihan 3 poin dan Timor Leste U-23 finis di dasar klasemen dengan 0 poin.

Sementara itu, jika laga berakhir imbang, Timor Leste U-23 akan tetap finis di dasar klasemen tetapi meraih 1 poin. Lalu, Malaysia U-23 jadi juara grup dengan 4 poin dan Timnas Indonesia U-23 ada di posisi kedua dengan 3 poin.

Dengan dua skenario di atas, Timnas Indonesia U-23 pun berpeluang besar lolos ke semifinal jalur runner-up grup terbaik. Tetapi, Timnas Indonesia U-23 tetap harus menanti hasil dari laga di grup lainnya.

Halaman:
1 2
      
