HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-23 2023 Hari Ini, Selasa 22 Agustus 2023: Nasib Timnas Indonesia U-23 di Tangan Malaysia U-23 dan Vietnam U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:31 WIB
Jadwal Piala AFF U-23 2023 Hari Ini, Selasa 22 Agustus 2023: Nasib Timnas Indonesia U-23 di Tangan Malaysia U-23 dan Vietnam U-23!
Jadwal Piala AFF U-23 2023 hari ini, Selasa 22 Agustus 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

JADWAL Piala AFF U-23 2023 hari ini, Selasa (22/8/2023) akan diulas Okezone. Hari ini, Timnas Indonesia U-23 memang tidak melakoni pertandingan. Namun, lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023 ditentukan hasil laga dari grup lain yang digelar hari ini.

Setelah melalui seluruh pertandingan di Grup B Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 mengemas tiga angka. Koleksi poin itu membuat Timnas Indonesia U-23 duduk di posisi dua alias di bawah Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Malaysia U-23 mengungguli posisi Timnas Indonesia U-23 karena unggul selisih gol dan head-to-head atas Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23. Karena kalah head-to-head dari Malaysia U-23, plus cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 membuat Timnas Indonesia U-23 sudah dipastikan gagal finis sebagai juara grup.

Satu-satunya kesempatan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 adalah merebut status runner-up terbaik. Hanya juara grup (A, B dan C) serta satu runner-up terbaik (salah satu runner-up dari Grup A, B dan C) yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Perihal klasemen runner-up terbaik, Timnas Indonesia U-23 saat ini menempati posisi puncak. Ernando Ari dan kawan-kawan mengungguli Filipina U-23 dan Kamboja U-23 di posisi dua dan tiga klasemen runner-up terbaik dengan koleksi satu angka.

Untuk Kamboja U-23 yang finis sebagai runner-up Grup A, sudah tak mungkin menyegel status runner-up terbaik. Sebab, Kamboja U-23 hanya mengemas satu poin. Kamboja U-23 hanya mengemas satu poin karena hasil laga kontra Brunei tidak masuk hitungan. Sesuai regulasi, hasil laga kontra penghuni klasemen Grup A tidak masuk hitungan dalam penentuan klasemen runner-up terbaik.

