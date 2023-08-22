Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persiraja Banda Aceh Bakal Lakoni Uji Coba Kontra Tim Kuat Malaysia Jelang Liga 2 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:27 WIB
Persiraja Banda Aceh Bakal Lakoni Uji Coba Kontra Tim Kuat Malaysia Jelang Liga 2 2023-2024
Persiraja Banda Aceh hadapi Selangor FC jelang Liga 2 2023-2024 (Foto: Instagram/persiraja_official)
A
A
A

PERSIRAJA Banda Aceh bakal lakoni uji coba kontra tim kuat Malaysia jelang Liga 2 2023-2024. Persiraja Banda Aceh akan menghadapi Selangor FC di Stadion Harapan Bangsa pada Minggu (27/8/2023) mendatang.

Liga 2 2023-2024 dikonfirmasi akan dimulai pada 10 September 2023. Sejumlah klub pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyusun agenda pramusim.

Persiraja Banda Aceh

Salah satu di antaranya adalah Persiraja Banda Aceh. Tak tanggung-tanggung, dilansir Media Malaysia, Makan Bola, tim berjuluk Laskar Rencong akan beruji coba menghadapi raksasa Negeri Jiran.

Media Malaysia itu mewartakan bahwa Persiraja akan menghadapi Selangor FC. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Minggu (27/8/2023) mendatang.

Selangor FC merupakan lawan yang tangguh bagi Laskar Rencong. Sebab, mereka merupakan tim papan atas Liga Super Malaysia 2023, terbukti dengan keberhasilan mereka menempati peringkat kedua di klasemen sementara.

Halaman:
1 2
      
