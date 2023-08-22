Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Puasa Kemenangan, Thomas Doll Minta Persija Jakarta Lebih Cerdik Terapkan Taktik

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:11 WIB
Liga 1 2023-2024: Puasa Kemenangan, Thomas Doll Minta Persija Jakarta Lebih Cerdik Terapkan Taktik
Persija Jakarta di laga kontra Arema FC (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta belum merasakan menang setelah ditahan imbang Arema FC 2-2 di pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta anak asuhnya untuk lebih cerdik saat menerapkan taktik dalam pertandingan.

Persija ditahan imbang Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (20/8/2023) lalu. Tim berjuluk Macan Kemayoran sempat unggul, namun Arema FC sukses menyamakan kedudukan di akhir laga.

Keunggulan jumlah pemain setelah Firza Andika diusir wasit pada menit ke-51 dimanfaatkan dengan baik oleh Singo Edan -julukan Arema FC. Persija yang bermain dengan 10 pemain keteteran pada akhir-akhir pertandingan.

Padahal, Doll mengatakan Macan Kemayoran sudah bermain dengan taktik defensif setelah kehilangan satu pemain. Namun, penerapan tactical foul yang kurang baik menjadi penyebab gawang Andritany Ardhiyasa bobol di menit akhir.

“Saya pikir ketika sedang terkena serangan, para pemain harus bisa memutuskan apakah harus melakukan tactical foul atau tidak. Seharusnya kami tidak membiarkan lawan untuk menyerang dan melakukan one-two di dalam kotak penalti,” ujar Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Hasil imbang ini membuat Persija Jakarta kembali gagal memetik kemenangan. Macan Kemayoran kini sedang ‘puasa menang’ usai meraih dua kali imbang, dan satu kali kalah dalam tiga pertandingan terakhir.

Halaman:
1 2
      
