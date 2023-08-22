Bukan Juventus, Laman Statistik Ini Sebut Klub yang Bakal Juara Liga Italia 2023-2024

BUKAN Juventus, laman statistik Opta menyebut Inter Milan yang bakal juara Liga Italia 2023-2024. Dalam prediksinya, Bianconeri -julukan Juventus- disebut hanya akan finis di peringkat keempat klasemen akhir Liga Italia musim ini.

Sejatinya, Juventus sudah siap bersaing memperebutkan Scudetto alias trofi Liga Italia 2023-2024 karena memiliki keinginan kuat untuk mengamankan gelar juara. Apalagi, Bianconeri tidak harus repot-repot ikut kompetisi antarklub Eropa.

Meskipun, Juventus telah menghadapi tantangan sejak kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih klub. Mereka memulai awal yang baru setelah tahun yang penuh gejolak dengan sejumlah permasalahan yang ada hingga disanksi UEFA dilarang main di kompetisi Eropa.

Hikmahnya, keuntungan bermain hanya satu pertandingan per minggu akan memberi pemain Juventus memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Sehingga dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk meraih kemenangan setiap pekannya.

Selain itu, Juventus mendapatkan amunisi tambahan setelah merekrut sejumlah pemain anyar di bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebut saja seperti Manuel Locatelli, Moise Kean, Timotius Weah, hingga Arkadiusz Milik.

Meskipun demikian, keadaan ini tidak menjamin kemenangan di liga. Menurut laman statistik Opta yang dikutip dari Tuttojuve, Juventus hanya akan menempati posisi keempat di klasemen akhir Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, Inter Milan yang difavoritkan raih Scudetto.