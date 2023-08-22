Usai Cetak Gol saat Debut Bersama AC Milan di Liga Italia, Christian Pulisic Kini Ngebet Rasakan Atmosfer San Siro

BOLOGNA – Pemain AC Milan, Christian Pulisic, ngebet merasakan atmosfer Stadion San Siro yang merupakan markas Rossoneri -julukan AC Milan. Hal itu diungkapkan usai dirinya mencetak gol debut bersama AC Milan di Liga Italia.

Bagi Pulisic, tampil di San Siro yang dipenuhi suporter pada Liga Italia 2023-2024 akan menjadi pengalaman baru buatnya. Dia sangat ingin tampil dengan dukungan luar biasa suporter yang terkenal militan di San Siro.

"Saya tidak sabar untuk bermain di San Siro minggu depan. Kota ini fantastis, para penggemarnya luar biasa," kata Pulisic, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (22/8/2023).

Meski baru bergabung, Pulisic sendiri mengaku suda sangat nyaman bersama AC Milan. Apalagi, kehadirannya mendapat sambutan begitu hangat dari seluruh elemen tim.

"Saya menikmati waktu saya bersama teman-teman baru saya. Mereka adalah sekelompok orang yang hebat," katanya.