HOME BOLA LIGA ITALIA

Menggila, Christian Pulisic Cetak Gol saat Debut Bersama AC Milan di Liga Italia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:53 WIB
Menggila, Christian Pulisic Cetak Gol saat Debut Bersama AC Milan di Liga Italia
Christian Pulisic menggila di laga Bologna vs AC Milan. (Foto: Instagram/@cmpulisic)
CHRISTIAN Pulisic menggila saat debut bersama AC Milan di Liga Italia. Rekrutan anyar AC Milan itu bisa langsung mencetak gol dalam penampilan perdananya di ajang Liga Italia pada musim 2023-2024 itu.

Momen debut Christian Pulisic di Liga Italia terjadi dalam laga Bologna vs AC Milan. Laga itu digelar di Stadion Renato DallAra, Bologna, Italia, pada Selasa (22/8/2023) dini hari WIB.

Christian Pulisic

Christian Pulisic langsung pamer kualitas dengan mencetak gol di menit ke-21. Golnya membuat AC Milan menang dengan skor 2-0. Satu gol lain AC Milan pada laga itu dicetak oleh Olivier Giroud (11’).

Christian Pulisic pun sangat bahagia mendapati hasil manis itu. Sebab, dia sendiri sudah sangat menantikan penampilannya bersama AC Milan di Liga Italia.

"Saya sangat bersemangat dan bahagia. Ini gol pertama dalam debut saya untuk klub," kata Pulisic, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (22/8/2023).

"Ini bukanlah pertandingan yang mudah. Kami bermain bertahan dengan baik," ucapnya.

Usai membantu AC Milan menang, Pulisic optimis dengan kiprah timnya di Liga Italia musim ini. Sebab, AC Milan sudah memulai perjalanan di Liga Italia 2023-2024 dengan cukup bagus.

