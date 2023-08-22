Satu-satunya Cara agar Kylian Mbappe Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2023

SATU-satunya cara agar Kylian Mbappe gabung Real Madrid pada musim panas 2023 akan dibahas Okezone. Menurut pembawa acara El Chiringuito, Josep Pedrerol, cara tersebut yakni sang penyerang Timnas Prancis itu harus berbicara dengan Paris Saint-Germain (PSG) dan mendapat surat kebebasan.

Sebagaimana diketahui, bursa transfer musim panas 2023 liga-liga Eropa akan ditutup pada 1 September 2023 waktu setempat. Setelah drama yang terjadi musim panas ini, banyak yang beranggapan bahwa Kylian Mbappe sedang dalam perjalanan keluar dari PSG.

Kylian Mbappe santer dirumorkan akan hengkang ke Los Blancos –julukan Real Madrid- pada musim panas 2023 ini. Meskipun, kontrak sang penyerang 24 tahun itu bersama PSG masih tersisa hingga Juni 2024 mendatang.

Namun, kepergian Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu mungkin tidak terjadi di bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu kembali ke pelatihan tim utama Les Parisiens –julukan PSG.

Selain itu, Kylian Mbappé sudah tampil untuk PSG akhir pekan lalu. Jadi, apa artinya situasi ini bagi Real Madrid? Apakah klub raksasa Liga Spanyol telah mengajukan tawaran yang terlambat untuk sang penyerang tersebut?

Pembawa acara El Chiringuito, Josep Pedrerol, mengungkapkan kabar terbaru tentang saga transfer Mbappe. Ketika jendela transfer musim panas 2023 ditutup, ada satu solusi untuk saga transfer Kylian Mbappé yang akan tercapai sebelum 1 September 2023.