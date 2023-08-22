Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Dunia yang Tolak Mentah-Mentah Gabung Liverpool, Nomor 1 Peraih 5 Trofi Ballon dOr!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:19 WIB
5 Pemain Bintang Dunia yang Tolak Mentah-Mentah Gabung Liverpool, Nomor 1 Peraih 5 Trofi Ballon dOr!
Cristiano Ronaldo kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool menarik untuk diulas. Pasalnya, Liverpool diketahui jadi salah satu klub elite Eropa yang sukses menorehkan prestasi fantastis di sepanjang sejarahnya.

Meski secara konsisten mampu bersaing di level atas, Liverpool tampak kurang menggiurkan untuk jadi pelabuhan berikutnya bagi sejumlah pesepakbola bintang. Alhasil, kala mengajukan penawaran, Liverpool kerap harus menelan pil pahit karena ditolak pesepakbola bintang incaran.

Siapa saja pemain itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool.

5. Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

Salah satu pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool adalah Alexis Sanchez. Striker asal Cile ini masuk radar Liverpool pada 2014.

Kala itu, Liverpool mendambakan sosok Alexis Sanzhez untuk menggantukan Luis Suarez yang memilih gabung ke Barcelona. Tetapi, Alexis Sanzhez menolak tawaran itu karena lebih memilih gabung ke Arsenal.

4. Nemanja Vidic

Nemanja Vidic

Lalu, ada Nemanja Vidic. Pada 2006, dia pernah didekati Liverpool. Tetapi, Nemanja Vidic akhirnya tak menerima penawaran dari Liverpool.

Bek asal Serbia itu memutuskan gabung ke Manchester United dari Spartak Moskow. Dia bermain untuk Man United hingga 2014. Setelah itu, Nemanja Vidic hijrah ke Inter Milan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652323/ketum-ffi-yakin-timnas-futsal-indonesia-dapat-runtuhkan-dominasi-emas-thailand-di-sea-games-2025-qvv.webp
Ketum FFI Yakin Timnas Futsal Indonesia dapat Runtuhkan Dominasi Emas Thailand di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Janji Upgrade Prestasi di SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement