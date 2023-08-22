5 Pemain Bintang Dunia yang Tolak Mentah-Mentah Gabung Liverpool, Nomor 1 Peraih 5 Trofi Ballon dOr!

5 pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool menarik untuk diulas. Pasalnya, Liverpool diketahui jadi salah satu klub elite Eropa yang sukses menorehkan prestasi fantastis di sepanjang sejarahnya.

Meski secara konsisten mampu bersaing di level atas, Liverpool tampak kurang menggiurkan untuk jadi pelabuhan berikutnya bagi sejumlah pesepakbola bintang. Alhasil, kala mengajukan penawaran, Liverpool kerap harus menelan pil pahit karena ditolak pesepakbola bintang incaran.

Siapa saja pemain itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool.

5. Alexis Sanchez





Salah satu pemain bintang dunia yang tolak mentah-mentah gabung Liverpool adalah Alexis Sanchez. Striker asal Cile ini masuk radar Liverpool pada 2014.

Kala itu, Liverpool mendambakan sosok Alexis Sanzhez untuk menggantukan Luis Suarez yang memilih gabung ke Barcelona. Tetapi, Alexis Sanzhez menolak tawaran itu karena lebih memilih gabung ke Arsenal.

4. Nemanja Vidic





Lalu, ada Nemanja Vidic. Pada 2006, dia pernah didekati Liverpool. Tetapi, Nemanja Vidic akhirnya tak menerima penawaran dari Liverpool.

Bek asal Serbia itu memutuskan gabung ke Manchester United dari Spartak Moskow. Dia bermain untuk Man United hingga 2014. Setelah itu, Nemanja Vidic hijrah ke Inter Milan.