Mikel Arteta Yakin Declan Rice Bakal Pegang Peran Penting di Lini Tengah Arsenal

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji salah rekrutan anyar timnya, Declan Rice. Arteta melihat penampilan Rice membuat permainan Arsenal di lini tengah semakin variatif.

Hal itu terbukti dengan kemenangan Arsenal dalam dua laga awal Liga Inggris 2023-2024. The Gunners menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest lalu di pekan kedua mereka kembali memetik tiga poin usai menang 1-0 atas Crystal Palace.

"Dia (Declan Rice) bermain dengan bagus sekali. Dia menguasai lini tengah dan mendominasi permainan," kata Arteta dilansir dari laman Arsenal, Selasa (22/8/2023).

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan permainan Arsenal banyak kombinasi di lini tengah yang akan sulit dibaca lawan. Peranan Rice pun begitu tampak saat timnya 1-0 atas Crystal Palace dalam pekan kedua Liga Inggris di Selhurst Park Stadium, Selasa (22/8/2024).

"Dia sangat berpengaruh. Itu baik menyerang maupun bertahan," katanya.

Arteta mengatakan Rice juga sangat cepat beradaptasi dengan skuadnya yang menjadi catatan cukup positif. Dia yakini pemain itu akan semakin menyatu dengan skema Arsenal ke depan.