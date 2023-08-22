Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Yakin Declan Rice Bakal Pegang Peran Penting di Lini Tengah Arsenal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:45 WIB
Mikel Arteta Yakin Declan Rice Bakal Pegang Peran Penting di Lini Tengah Arsenal
Rekrutan anyar Arsenal, Declan Rice (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji salah rekrutan anyar timnya, Declan Rice. Arteta melihat penampilan Rice membuat permainan Arsenal di lini tengah semakin variatif.

Hal itu terbukti dengan kemenangan Arsenal dalam dua laga awal Liga Inggris 2023-2024. The Gunners menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest lalu di pekan kedua mereka kembali memetik tiga poin usai menang 1-0 atas Crystal Palace.

"Dia (Declan Rice) bermain dengan bagus sekali. Dia menguasai lini tengah dan mendominasi permainan," kata Arteta dilansir dari laman Arsenal, Selasa (22/8/2023).

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan permainan Arsenal banyak kombinasi di lini tengah yang akan sulit dibaca lawan. Peranan Rice pun begitu tampak saat timnya 1-0 atas Crystal Palace dalam pekan kedua Liga Inggris di Selhurst Park Stadium, Selasa (22/8/2024).

"Dia sangat berpengaruh. Itu baik menyerang maupun bertahan," katanya.

Arteta mengatakan Rice juga sangat cepat beradaptasi dengan skuadnya yang menjadi catatan cukup positif. Dia yakini pemain itu akan semakin menyatu dengan skema Arsenal ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652311/donald-trump-raih-fifa-peace-prize-di-acara-drawing-piala-dunia-2026-duk.jpg
Donald Trump Raih FIFA Peace Prize di Acara Drawing Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Persib Hancurkan Borneo FC 3-1, Bojan Hodak Beri Reaksi Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement