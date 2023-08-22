Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

10 Pemain Arsenal Bungkam Crystal Palace 1-0, Mikel Arteta Girang Bukan Main

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:30 WIB
10 Pemain Arsenal Bungkam Crystal Palace 1-0, Mikel Arteta Girang Bukan Main
Arsenal bungkam Crystal Palace 1-0. (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengomentari hasil laga kontra Crystal Palace dalam pekan ke-2 Liga Inggris 2023-2024. Mendapati timnya sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0, Arteta pun girang bukan main.

Pasalnya, kemenangan itu membuat Arsenal berhasil melanjutkan tren positif pada Liga Inggris 2023-2024. Aretat pun merasa senang dengan hasil itu karena diraih lewat pertarungan yang tidak mudah.

Crystal Palace vs Arsenal

"Saya menyukai (kemenangan ini). Ini adalah tempat yang sangat sulit untuk datang," kata Mikel Arteta, dilansir dari laman Arsenal, Selasa (22/8/2023).

"Kami tidak pernah menyerah. Kami melanjutkan dengan cara yang kami inginkan," ucapnya.

Mikel Arteta pun mengapresiasi penampilan tim asuhannya dalam sepanjang laga. Pasalnya, skema yang diberikannya bisa dijalankan dengan baik oleh Bukayo Saka dan kolega.

"Kami harus beradaptasi dan saya pikir para pemain bekerja dengan luar biasa," jelas Mikel Arteta.

Halaman:
1 2
      
