HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Resmi Berpisah dengan Mason Greenwood

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |05:38 WIB
Manchester United Resmi Berpisah dengan Mason Greenwood
Manchester United resmi lepas Mason Greenwood. (Foto: Instagram/@masongreenwood)
A
A
A

MANCHESTER United resmi berpisah dengan Mason Greenwood. Keputusan itu diambil usai Man United melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan atas insiden kekerasan seksual yang dilakukan Grenwood.

Hasil investigasi membuahkan keputusan Man United berpisah dengan jebolan asli akademi Man United tersebut. Kabar itu pun diumumkan di laman resmi Man United.

Mason Greenwood

“Manchester United telah menyelesaikan penyelidikan internal atas tuduhan yang dibuat terhadap Mason Greenwood. Semua yang terlibat, termasuk Mason, menyadari kesulitannya memulai kembali kariernya di Manchester United,” tulis keterangan resmi Man United, dikutip Selasa (22/8/2023).

“Oleh karena itu telah disepakati bersama bahwa paling tepat baginya untuk menjauh dari Old Trafford, dan kami sekarang akan bekerja dengan Mason untuk mencapai hasil tersebut,” lanjut keterangan itu.

Diketahui, Greenwood terseret kasus hukum karena dituding melakukan pemerkosaan dan penyerangan terhadap pacarnya, Harriet Robson, pada Februari 2022. Pihak Man United pun turut memberi sanksi kepada pemain berusia 21 tahun itu berupa skorsing.

Kemudian, kasus kekerasan seksual yang dilakukan Greenwood pun berakhir damai. Pihak kepolisian sudah membebaskan Greenwood dan bahkan Harriet tengah menanti kelahiran sang buah hati.

Namun, Man United tetap melakukan investigasi mandiri atas kasus Greenwood. Pemain berposisi penyerang itu pun dikeluarkan dari skuad Man United selama setahun lebih.

Halaman:
1 2
      
