Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 Kelar Thailand U-23 vs Kamboja U-23

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 kelar Timnas Thailand U-23 vs Timnas Kamboja U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 wajib berterima kasih kepada Thailand U-23.

Sebab, berkat kemenangan 2-0 Thailand atas Kamboja, peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik masih terbuka. Lewat kemenangan 2-0 ini, cuma Timnas Thailand U-23 yang menjadi perwakilan Grup A untuk tampil di semifinal Piala AFF U-23 2023.

Menurut aturan, hanya juara grup (A, B dan C) dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Kamboja U-23 gagal merebut status runner-up terbaik karena terbentur regulasi.

Berhubung Grup A satu-satunya grup yang beranggotakan empat tim, hasil melawan tim juru kunci (Brunei) tidak masuk hitungan. Dalam penentuan peringkat di klasemen runner-up terbaik, Kamboja U-23 cuma mendulang satu angka dan selisih gol -2.

Kamboja U-23 masih kalah dari runner-up Grup B, Timnas Indonesia U-23, yang untuk sementara menempati posisi puncak runner-up terbaik. Meski begitu, posisi Timnas Indonesia U-23 untuk mempertahankan posisi puncak klasemen runner-up terbaik belum benar-benar aman.

Skuad asuhan Shin Tae-yong harus menantikan hasil dua pertandingan lain yang mempertemukan Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 dan Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23. Dua laga di atas digelar berbarengan pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB.