HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023 Kelar Thailand U-23 vs Kamboja U-23: Timnas Indonesia U-23 Nyaman di Puncak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |22:08 WIB
Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023 Kelar Thailand U-23 vs Kamboja U-23: Timnas Indonesia U-23 Nyaman di Puncak!
Timnas Indonesia U-23 masih memuncaki klasemen runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023 kelar Timnas Thailand U-23 vs Timnas Kamboja U-23 akan diulas Okezone. Berkat kemenangan 2-0 Timnas Thailand U-23 atas Kamboja U-23, Timnas Indonesia U-23 masih nyaman di puncak klasemen sementara runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023.

Sekadar diketahui, Timnas Thailand U-23 dan Kamboja U-23 menjalani laga hidup mati di partai pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2023 pada Senin, (21/8/2023) malam WIB. Timnas Thailand U-23 hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara grup.

Timnas Thailand U-23

(Timnas Thailand U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023)

Sementara itu, Kamboja U-23 wajib menang atas Thailand untuk menyegel tempat ke empat besar. Meski hanya butuh hasil imbang, Thailand U-23 tetap tampil habis-habisan.

Terbukti, skuad asuhan Issara Sritaro menang 2-0 atas Kamboja U-23. Gol kemenangan Thailand U-23 tercipta karena dua gol bunuh diri pemain Kamboja U-23.

Berkat hasil ini, cuma Timnas Thailand U-23 yang menjadi perwakilan Grup A untuk tampil di semifinal Piala AFF U-23 2023. Hanya juara grup (A, B dan C) dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Kamboja U-23 gagal merebut status runner-up terbaik karena terbentur regulasi. Berhubung Grup A satu-satunya grup yang beranggotakan empat tim, hasil melawan tim juru kunci (Brunei) tidak masuk hitungan.

Halaman:
1 2
      
