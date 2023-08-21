Klasemen Akhir Grup A Piala AFF U-23 2023: Timnas Thailand U-23 Juara Grup, Timnas Indonesia U-23 Punya Peluang Lolos Semifinal!

Berikut klasemen akhir Grup A Piala AFF U-23 2023. Timnas Thailand U-23 lolos ke semifinal, Timnas Indonesia U-23 jaga peluang. (Foto: Instagram/@changsuek_th)

KLASEMEN akhir Grup A Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. setelah melalui tiga pertandingan, Timnas Thailand U-23 finis sebagai juara grup dengan koleksi sembilan angka.

Timnas Thailand U-23 menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan. Skuad asuhan Issara Sritaro melibas Myanmar U-23 dan Brunei U-23 dengan skor 3-0, plus menaklukkan Kamboja U-23 dengan skor 2-0.

Turun ke posisi dua ada Timnas Kamboja U-23 dengan empat angka dan selisih gol +3. Pasukan Angkor meraih empat angka setelah meraup satu menang, satu imbang dan satu kalah.

Menyusul ke posisi tiga ada Myanmar U-23 yang juga mengemas empat angka dengan selisih gol 0. Lanjut ke posisi juru kunci ada Brunei Darussalam yang gagal mengemas satu pun poin.

Atas hasil ini, hanya Thailand U-23 yang menjadi perwakilan Grup A untuk tampil di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sekadar diketahui, hanya juara grup (A, B dan C) dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Kamboja U-23 gagal merebut status runner-up terbaik karena terbentur regulasi. Berhubung Grup A satu-satunya grup yang beranggotakan empat tim, hasil melawan tim juru kunci (Brunei) tidak masuk hitungan.