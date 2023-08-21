Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Diminta Mundur jika Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali: Masyarakat Butuh Trofi!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:44 WIB
Shin Tae-yong Diminta Mundur jika Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali: Masyarakat Butuh Trofi!
Shin Tae-yong didesak mundur lagi jika Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023? (Foto: PSSI)
A
A
A

KOORDINATOR Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menyebut wajar jika Shin Tae-yong didesak mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia jika Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023. Akmal Marhali menilai masyarakat butuh trofi, sesuatu yang belum pernah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia.

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, belum ada gelar yang diberikan Shin Tae-yong kepada publik Tanah Air. Prestasi Shin Tae-yong sejauh ini adalah mengantarkan Timnas Indonesia U-20 dan senior lolos ke Piala Asia.

Shin Tae-yong

Sementara di kawasan ASEAN, prestasi terbaik Shin Tae-yong hanya mengantarkan Timnas Indonesia finis runner-up di Piala AFF 2020. Sekarang, Shin Tae-yong tengah membawa skuad Garuda Muda mentas di Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga terakhir Grup B Piala AFF U-23 2023, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Tak ayal, banyak yang mencemaskan nasib Ramadhan Sananta dan kawan-kawan di turnamen ini. Timnas Indonesia U-23 berharap bisa lolos ke semifinal lewar status runner-up terbaik.

Namun, jika lagi-lagi gagal juara atau bahkan Timnas Indonesia U-23 tersingkir di fase grup, bukan tak mungkin netizen kembali menuntut agar Shin Tae-yong menanggalkan jabatannya dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Akmal Marhali menganggap tagar #STYOut wajar viral kembali andai Timnas Indonesia U-23 kembali gagal juara. Sebab menurutnya, memang Shin Tae-yong belum mempersembahkan prestasi apa pun untuk skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-qal.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/liga_soekarno.jpg
Soekarno Cup II 2025 Resmi Dibuka! Liga Kampung Hadirkan Nuansa Budaya Bali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement