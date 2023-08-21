Shin Tae-yong Diminta Mundur jika Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali: Masyarakat Butuh Trofi!

KOORDINATOR Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menyebut wajar jika Shin Tae-yong didesak mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia jika Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023. Akmal Marhali menilai masyarakat butuh trofi, sesuatu yang belum pernah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia.

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, belum ada gelar yang diberikan Shin Tae-yong kepada publik Tanah Air. Prestasi Shin Tae-yong sejauh ini adalah mengantarkan Timnas Indonesia U-20 dan senior lolos ke Piala Asia.

Sementara di kawasan ASEAN, prestasi terbaik Shin Tae-yong hanya mengantarkan Timnas Indonesia finis runner-up di Piala AFF 2020. Sekarang, Shin Tae-yong tengah membawa skuad Garuda Muda mentas di Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga terakhir Grup B Piala AFF U-23 2023, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Tak ayal, banyak yang mencemaskan nasib Ramadhan Sananta dan kawan-kawan di turnamen ini. Timnas Indonesia U-23 berharap bisa lolos ke semifinal lewar status runner-up terbaik.

Namun, jika lagi-lagi gagal juara atau bahkan Timnas Indonesia U-23 tersingkir di fase grup, bukan tak mungkin netizen kembali menuntut agar Shin Tae-yong menanggalkan jabatannya dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Akmal Marhali menganggap tagar #STYOut wajar viral kembali andai Timnas Indonesia U-23 kembali gagal juara. Sebab menurutnya, memang Shin Tae-yong belum mempersembahkan prestasi apa pun untuk skuad Garuda.