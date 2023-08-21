Ternyata Ini Alasan Terbesar Lionel Messi Lakukan Selebrasi Superhero Marvel

SETELAH memutuskan pindah ke Inter Miami FC pada musim panas 2023, Lionel Messi masih terus menjadi sorotan termasuk selebrasi superhero Marvel yang kerap ia lakukan.

Sekadar diketahui, setelah menjalani debut bersama klub Major League Soccer, Inter Miami, Lionel Messi tidak henti-hentinya mencetak gol. Setidaknya 9 gol yang telah kapten Timnas Argentina itu cetak hanya dalam 6 laga bersama Inter Miami.

(Lionel Messi melakukan selebrasi layaknya saat superhero Thor mengambil palunya)

Meski begitu, ada hal menarik tiap kali Lionel Messi mencetak gol bersama Inter Miami, yakni selebrasi yang meniru gaya para superhero marvel mulai dari Thor, Black Panther, hingga Spiderman.

Dalam sebuah wawancara menjelang laga final Leagues Cup 2023 menghadapi Nashville, Lionel Messi mengungkapkan alasannya melakukan selebrasi layaknya superhero Marvel.

Peraih 7 trofi Ballon d’Or itu mengungkapkan alasannya melakukan hal tersebut karena ia suka menonton film Marvel bersama anak-anaknya. Karena itu, anak-anaknya meminta Lionel Messi melakukan selebrasi bak superhero kelas dunia tersebut.

"Ketiga anak laki-laki saya masih liburan, belum masuk sekolah, jadi setiap malam kami menonton film superhero Marvel,” ujar Lionel Messi dikutip dari Miami Herald, Senin (21/8/2023).