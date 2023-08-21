Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Ditanya Evaluasi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:24 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Ditanya Evaluasi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong pusing saat pimpin Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, ditanya perihal performa Timnas Indonesia U-23 di dua laga Grup B Piala AFF U-23 2023. Bukannya menjawab kualitas permainan Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong malah curhat alias masih kesal karena ada klub yang tidak melepas sang pemain ke skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23.

Karena tidak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong kesulitan meracik strategi yang terbaik untuk Timnas Indonesia U-23. Akibatnya, Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil kurang maksimal di Piala AFF U-23 2023.

Shin Tae-yong

Ramadhan Sananta dan kawan-kawan tumbang 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 pada Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB. Di laga kedua, Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– hanya mencetak kemenangan tipis 1-0 atas Timor Leste U-23.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-23 kini menempati posisi runner-up grup B dengan tiga angka. Posisi ini belum cukup aman bagi Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

"Beberapa pemain yang kami bawa ke sini, kami tidak sadar pemain itu tidak bisa bermain di kompetisi ini. Kami tidak bisa membawa hampir 75 persen kapasitas kekuatan kami," kata Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23.

"Inilah yang sedang terjad. Klub tidak mengirim pemain ke Timnas Indonesia. Padahal, di setiap laga performa kami harus berkembang. Performa kami bisa menurun karena situasi terbatas dan situasi ini sulit bagi kami," lanjut pelatih 53 tahun tersebut.

