HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Bahas Kemarahan Shin Tae-yong kepada 2 Wasit yang Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |18:16 WIB
Media Malaysia Bahas Kemarahan Shin Tae-yong kepada 2 Wasit yang Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Media Malaysia soroti kemarahan Shin Tae-yong kepada wasit yang memimpin Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)




MEDIA Malaysia, Makan Bola, membahas kemarahan Shin Tae-yong kepada 2 wasit yang memimpin laga-laga Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Makan Bola menilai Shin Tae-yong kerap mempertanyakan keputusan yang dibuat pengadil laga Timnas Indonesia U-23.

“AFF U-23: Keputusan Pengadil Buat Shin Tae-yong Marah,” tulis judul artikel yang dibuat Makan Bola.

Media Malaysia soal Shin Tae-yong

(Media Malaysia soroti kemarahan Shin Tae-yong kepada wasit di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Makan Bola)

Kemarahan Shin Tae-yong terlihat saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timor Leste U-23 pada Minggu, 20 Agustus 2023 malam WIB. Beberapa keputusan yang dibuat wasit asal Thailand, Torpong Somsing, dinilai Shin Tae-yong merugikan Timnas Indonesia U-23.

Salah satunya saat Torpong Somsing menganulir gol kedua Timnas Indonesia U-23 yang dicetak Ramadhan Sananta. Saat itu, Ramadhan Sananta dianggap berada dalam posisi offside. Padahal, Ramadhan Sananta masih berada dalam posisi onside dalam tayangan ulang.

“Saya tidak ingin mengucapkan sesuatu hal tertentu. Para pemain sudah melakukan yang terbaik di lapangan, tapi sejumlah pembuat keputusan ini (wasit) bisa menjadi penentu pertandingan, itu harus kita pikirkan,” kata Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23.

Tidak hanya itu, Makan Bola juga menyoroti kritik Shin Tae-yong saat Skuad Garuda muda kalah di laga pertama. Saat itu, Shin Tae-yong kesal karena wasit memberi hadiah penalti kepada Malaysia U-23, meski tak ada pelanggaran yang dibuat Kadek Arel kepada Fergus Tierney.



      
