Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:00 WIB
Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023
Timnas Thailand U-23 hampir dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: AFF)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup A.

Pertandingan Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 akan digelar di PTT Stadium Rayong, Thailand, Senin (21/8/2023). Laga akan dimulai sekira pukul 20.00 WIB.

Hasil imbang cukup bagi pasukan Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- untuk memastikan diri ke babak semifinal. Sementara bagi Kamboja U-23, mereka harus menargetkan kemenangan atau paling tidak untuk mengamankan posisi runner-up terbaik.

Timnas Thailand U-23 sendiri tampil superior di Grup A. Berstatus sebagai tuan rumah, Thailand U-23 berhasil menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan.

Pada laga pertama grup. Chukid Wanpraphao dan rekan-rekan menang telak 3-0 tanpa balas atas Myanmar U-23. Kemudian Brunei Darussalam menjadi korban Thailand berikutnya dengan skor identik 3-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652079/bidik-persimpangan-olahraga-dan-teknologi-drx-token-resmi-melantai-di-tokocrypto-gcy.webp
Bidik Persimpangan Olahraga dan Teknologi, DRX Token Resmi Melantai di Tokocrypto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Bikin Kejutan Manis! Bintang Oxford United Bagikan Kado Natal untuk Akademi Abingdon Greens U-14
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement