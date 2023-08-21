Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023

LINK live streaming Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup A.

Pertandingan Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 akan digelar di PTT Stadium Rayong, Thailand, Senin (21/8/2023). Laga akan dimulai sekira pukul 20.00 WIB.

Hasil imbang cukup bagi pasukan Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- untuk memastikan diri ke babak semifinal. Sementara bagi Kamboja U-23, mereka harus menargetkan kemenangan atau paling tidak untuk mengamankan posisi runner-up terbaik.

Timnas Thailand U-23 sendiri tampil superior di Grup A. Berstatus sebagai tuan rumah, Thailand U-23 berhasil menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan.

Pada laga pertama grup. Chukid Wanpraphao dan rekan-rekan menang telak 3-0 tanpa balas atas Myanmar U-23. Kemudian Brunei Darussalam menjadi korban Thailand berikutnya dengan skor identik 3-0.