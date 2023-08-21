Pernyataan Ini Tanda Shin Tae-yong Belum Puas dengan Performa Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengaku masih mencari pemain untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong tak puas dengan performa pemain-pemain Timnas Indonesia U-23 yang turun di Piala AFF U-23 2023?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 21 pemain Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023. Pemain-pemain yang dipanggil, terutama personel anyar belum menampilkan performa optimal bagi skuad Garuda Muda.

Beberapa muka baru yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Muhammad Ragil (Bhayangkara Presisi Indonesia FC), Esal Sahrul (Persita Tangerang) hingga Abdul Rahman (RANS Nusantara). Kehadiran mereka belum memberikan hasil optimal bagi Timnas Indonesia U-23.

Terbukti, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23, plus cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23. Karena itu, pencarian pemain Shin Tae-yong di Liga 1 2023-2024 belum berakhir.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku masih membuka kesempatan bagi para pemain baru untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia U-23. Shin Tae-yong masih mencari pemain baru untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

“Semua pemain melakukan yang terbaik, saya masih mencari pemain kompetitif untuk bergabung di tim U-23 kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga menghadapi Timor Leste U-23.