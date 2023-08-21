Media Malaysia Soroti Netizen Indonesia karena Akun IG Fergus Tierney Diseruduk Suporter Timnas Indonesia U-23

Pemain Timnas Malaysia U-23 Fergus Tierney diserang netizen Indonesia karena melakukan diving di laga kontra Timnas Indonesia U-23. (Foto: FAM)

MEDIA Malaysia, Bharian.com.my, menyoroti netizen Indonesia karena akun Instagram pemain Timnas Malaysia U-23, Fergus Tierney, diseruduk suporter Timnas Indonesia U-23. Hal ini merupakan buntut kekalahan skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– dari Malaysia U-23 akibat aksi diving yang dilakukan pemain naturalisasi asal Skotlandia tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023 oleh Timnas Malaysia U-23 dengan skor 2-1. Bertanding di Rayong Province Stadium, Jumat 18 Agustus 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong sejatinya mampu unggul lebih dahulu lewat sontekan Ramadhan Sananta di menit ke-28.

Namun, pada babak kedua, pemain naturalisasi Malaysia asal Skotlandia, Fergus Tierney, melakukan diving didekat bek Timnas Indonesia U-23, kadek Arel, di area kotak penalti. Hal itu lantas membuat wasit menunjuk titik putih.

Fergus Tierney pun berhasil mengeksekusi penalti dengan baik untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tidak hanya itu, gol ini juga membuat permainan Timnas Indonesia U-23 sedikit buyar yang berujung pada gol kedua Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23.

Seusai laga, banyak netizen Indonesia yang menyerang Instagram pribadi Fergus Tierney. Para netizen menyebut pemain asal Johor Darul Takzim II itu melakukan diving. Bahkan ada pula yang menyebut Malaysia susah payah menaturalisasi Tierney hanya untuk melakukan diving.

Usut punya usut, penyerangan instagram Tierney oleh netizen Indonesia ini mendapat sorotan dari salah satu media Malaysia, Bharian.com.my. Dalam sebuah artikel berjudul "Penyokong Garuda 'serang' Tierney"m media Malaysia itu menyebut alasan netizen Indonesia menyerang Instagram Tierney karena kecewa dengan aksi diving yang dilakukan Tierney.