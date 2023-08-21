Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut 4 Negara yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Ada Timnas Indonesia U-23?

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |12:36 WIB
Media Vietnam Sebut 4 Negara yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Ada Timnas Indonesia U-23?
Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyebut 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Dari empat negara yang mereka prediksi lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, terdapat Timnas Indonesia U-23.

Dari keempat negara di atas, hanya Timnas Indonesia U-23 yang tampil terseok-seok di fase grup Piala AFF U-23 2023. Di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 tumbang 1-2 dari Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Beruntung di laga kedua, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timor Leste U-23 sehingga peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 kembali terbuka. Hasil dari kedua laga itu membuat Timnas Indonesia U-23 menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan koleksi tiga poin dari dua penampilan.

Tim asuhan Shin Tae-yong masih berpeluang lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Sekadar diketahui, hanya tiga tim teratas dari masing-masing grup dan satu tim runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Sementara itu, tiga tim lain yang dijagokan The Thao 247 yakni Malaysia U-23, Vietnam U-23 dan Thailand U-23 menyapu bersih semua laga yang dimainkan di Piala AFF U-23 2023 dengan kemenangan. Karena itu, The Thao 247 memprediksi empat tim yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 dan Timnas Indonesia U-23 termasuk di dalamnya.

“Meski tampil mengecewakan, Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang besar lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai runner up terbaik,” tulis The Thao 247, Senin (21/8/2023).

