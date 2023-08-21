Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengenal Azizah Salsha, Selebgram yang Dinikahi Pratama Arhan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |12:34 WIB
Mengenal Azizah Salsha, Selebgram yang Dinikahi Pratama Arhan
Mengenal Azizah Salsha, selebgram cantik yang dinikahi Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
A
A
A

MENGENAL Azizah Salsha, selebgram cantik yang dinikahi pemain andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Ya, kabar bahagia datang dari Pratama Arhan yang baru saja melepas masa lajangnya dengan menikahi selebgram cantik bernama Azizah Salsha.

Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha dilangsungkan di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang, pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 13.00 JST atau 11.00 WIB. Pernikahan itu dipimpin oleh Ustadz Akhmad Munir selaku penghulu KBRI Tokyo.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Dalam momen sakral itu, tamu undangan yang hadir hanya keluarga serta teman dekat kedua mempelai. Turut hadir pula di sana Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Wakil Ketua Umum DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan sebagai saksi.

Usut punya usut, perempuan yang dinikahi oleh Pratama Arhan bukanlah perempuan biasa. Diketahui, Azizah Salsha merupakan seorang selebgram yang juga putri dari seorang anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Sebagai seorang selebgram, perempuan cantik kelahiran 2003 itu telah memiliki banyak followers di media sosialnya. Hingga artikel ini ditulis, follower akun Instagram pribadinya @azizahsalsha_, telah memiliki lebih dari 600 ribu pengikut.

Halaman:
1 2
      
