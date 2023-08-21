Update Top Skor Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 di Ambang ke Semifinal, Ramadhan Sananta Ulangi Sukses SEA Games 2023?

UPDATE top skor Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 sudah memasuki matchday kedua.

Sejumlah pemain pun sukses mencetak gol bagi sang negara. Berkat gol-gol dari mereka, sang negara atau tim nasional di ambang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Penyerang Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, pun masuk ke dalam daftar ini, sekaligus berpeluang mengulangi pencapaiannya di SEA Games 2023 yakni menjadi top skor. Bomber Persis Solo ini memborong semua gol Timnas Indonesia U-23 saat tumbang 1-2 dari Malaysia U-23 plus menang 1-0 atas Timor Leste U-23.

Ramadhan Sananta kini bersaing ketat dengan dua pemain lain di posisi teratas. Dua pemain yang dimaksud adalah Fergus Tierney (Malaysia) dan Sor Rotana (Kamboja).

Ramadhan Sananta dan kedua pemain di atas sama-sama telah mencetak dua gol. Namun, catatan Fergus Tierney lebih menarik karena pemain berdarah Skotlandia itu mencatatkan dua gol hanya dari satu penampilan.

Dua gol dicetak Fergus Tierney ketika Malaysia U-23 menghadapi Timnas Indonesia U-23 di laga pembuka. Ia pun berpeluang menambah jumlah golnya di laga pamungkas fase grup antara Malaysia U-23 vs Timor Leste U-23 pada Selasa, 22 Agustus 2023 malam WIB.