Apakah Benar Alasan Pratama Arhan Tak Ikut Piala AFF U-23 2023 karena Nikahi Putri Anggota DPR RI?

Kabar bahagia datang dari penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Ya, bek kiri Timnas Indonesia itu secara resmi telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan cantik anak anggota DPR RI bernama, Azizah Salsha.

Pernikahan Arhan dan Azizah ini digelar di Tokyo, Jepang, pada Minggu, 20 Agustus 2023. Dalam acara yang intim dengan dihadiri oleh anggota keluarga saja itu, ada pula Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga hadir menjadi saksi di pernikahan Arhan dan Azizah.

Di sisi lain, kabar pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha ini disinyalir menjadi alasan pemain Tokyo Verdy itu tidak turut serta bersama Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Thailand saat ini. Benarkah demikian?

Desas-desus pernikahan Arhan dengan Azizah menjadi alasan eks pemain PSIS Semarang itu tidak ikut serta di Piala AFF U-23 itu disebarkan oleh kanal youtube GARUDA JAYA. Dalam sebuah video berjudul ‘RESMI NIKAHI PUTRI DPR !! Ternyata Ini Alasan Pratama Arhan Tidak Ikut Piala AFF U-23 2023’ itu, narator video menjelaskan bahwa Pratama Arhan akan segera melepas masa lajangnya dengan menikahi Azizah Salsha pada akhir Agustus ini.