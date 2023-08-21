Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sindir AFF dan Wasit Setelah Gol Ramadhan Sananta Dianulir di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:34 WIB
Shin Tae-yong Sindir AFF dan Wasit Setelah Gol Ramadhan Sananta Dianulir di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga terakhir fase grup Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Meski berhasil menang, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong punya catatan tersendiri usai pertandingan. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah gol Ramadhan Sananta yang dianulir wasit karena dianggap offside.

"Satu hal yang saya ingin katakan, saya tidak ingin menyebut posisi atau jabatan tertentu, tetapi jika AFF ingin mengembangkan reputasi dari kompetisi ini dan juga negara ASEAN ingin mengembangkan sepak bola, maka kita harus memikirkan sesuatu (terobosan)," ujar Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong memang tidak secara langsung mengkritik kinerja wasit di lapangan. Namun, pernyataan STY mengarah kepada pengadil pertandingan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste.

"Saya tak ingin menyebut hal-hal tertentu, para pemain sudah bekerja keras di lapangan," lanjutnya.

