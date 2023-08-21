Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pahlawan Timnas Spanyol Olga Carmona saat Juarai Piala Dunia Wanita 2023, Kehilangan sang Ayah Tepat Sebelum Laga Final

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:12 WIB
Kisah Pahlawan Timnas Spanyol Olga Carmona saat Juarai Piala Dunia Wanita 2023, Kehilangan sang Ayah Tepat Sebelum Laga Final
Olga Carmona jadi pahlawan Timnas Wanita Spanyol juara Piala Dunia Wanita 2023. (Foto: Instagram/@olgacarmona7)
A
A
A

KISAH pahlawan Timnas Spanyol, Olga Carmona, saat menjuarai Piala Dunia Wanita 2023 menarik dikulik. Sebab, Olga Carmona diketahui harus kehilangan sang ayah tepat sebelum laga final.

Ya, Olga Carmona sukses membawa Timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia Wanita 2023. Kepastian itu didapat usai Spanyol menang atas Inggris di laga final.

Timnas Wanita Spanyol

Duel di partai puncak itu berlangsung di Australia Stadium, Sydney, Minggu 20 Agustus 2023. Dalam laga itu, Spanyol menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang itu dicetak oleh Olga Carmona pada menit 29.

Ternyata, saat menjuarai Piala Dunia Wanita 2023, Olga Carmona tengah berada dalam perasaan yang campur aduk. Pasalnya, sesaat setelah dirinya berhasil mengantarkan negaranya juara turnamen sepakbola wanita paling bergengsi di dunia itu, dia diberi tahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sang ayah meninggal dunia sebelum laga final melawan Inggris dihelat.

"Kami sangat menyesal mengumumkan meninggalnya ayah Olga Carmona,” tulis pernyataaan resmi Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) dikutip dari Independent, Senin (21/8/2023).

“Sang pemain mengetahui berita duka ini setelah final Piala Dunia. Kami mencintaimu, Olga, kamu adalah bagian dari sejarah sepakbola Spanyol,” sambungnya.

"Kami mengirimkan pelukan yang paling tulus kepada Olga dan keluarganya di saat rasa sakit yang mendalam. Kami mencintaimu, Olga, kamu adalah sejarah sepak bola Spanyol,” lanjut pernyataan itu.

