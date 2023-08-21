Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:13 WIB
Ini Dia Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 masih punya peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

CALON lawan Timnas Indonesia U-23 jika lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika lolos ke babak empat besar, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berpotensi akan bertemu dengan Thailand U-23.

Timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Kans itu ada setelah skuad Garuda Muda sukses mengalahkan Timor Leste 1-0 di matchday terakhir fase Grup B pada Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23

Gol semata wayang Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta pada menit ke-45. Sejatinya, tim besutan Shin Tae-yong itu bisa menang lebih dari satu gol jika sejumlah peluang emas mereka bisa dikonversi jadi gol tambahan.

Terlepas dari hal itu, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 berada di posisi dua klasemen Grup B dengan koleksi 3 poin (nol selisih gol). Garuda Muda kalah head-to-head (kalah 1-2) dan selisih gol dari Malaysia U-23 (+1) yang memuncaki klasemen dengan poin yang sama.

Sebagai informasi, hanya juara grup (A, B dan C) yang otomatis lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, satu tiket lainnya diambil dari runner-up terbaik dari tiga tim yang finis di posisi runner-up grup.

Setelah menang atas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang untuk menjadi runner-up terbaik. Namun, penentuan pasukan Shin Tae-yong bisa menjadi runner-up terbaik bergantung kepada hasil pertandingan grup lain.

Halaman:
1 2
      
