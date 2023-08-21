Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-23 2023 Malam Ini, Senin 21 Agustus 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-23 Dimulai!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:02 WIB
Jadwal Piala AFF U-23 2023 Malam Ini, Senin 21 Agustus 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-23 Dimulai!
Berikut jadwal Piala AFF U-23 2023 malam ini, Senin 21 Agustus 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Piala AFF U-23 2023 malam ini, Senin (21/8/2023) akan diulas Okezone. Lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-23 juga dipengaruhi hasil laga yang digelar hari ini.

Sekadar diketahui, ada dua laga dari Grup A Piala AFF U-23 2023 yang digelar hari ini. sebanyak dua laga itu mempertemukan Timnas Thailand U-23 vs Kamboja U-23 dan Myanmar U-23 vs Brunei Darussalam U-23.

Timnas Thailand U-23

(Timnas Thailand U-23 segera lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023)

Laga Myanmar U-23 vs Brunei tidak terpengaruh lagi dengan hasil Timnas Indonesia U-23, namun beda halnya dengan pertandingan Thailand U-23 vs Kamboja U-23. Masih terbuka atau tidaknya peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 tergantung laga ini.

Jika Thailand U-23 menang atau minimal imbang atas Kamboja U-23, Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Namun, beda halnya jika Kamboja U-23 yang menang.

Andai Kamboja U-23 yang menang, skuad Pasukan Angkor bakal lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara Grup A. Zementara itu, Thailand U-23 hampir pasti merebut status runner-up terbaik, mengingat memiliki selisih gol yang bagus (selisih gol Thailand U-23 saat ini +3, tanpa menghitung hasil laga kontra Brunei).

Andai Thailand U-23 menang atau imbang atas Kamboja U-23, Timnas Indonesia U-23 tidak serta merta lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 masih harus menunggu hasil laga lain yang mempertemukan Vietnam U-23 vs Filipina U-23 dan Malaysia U-23 vs Timor Leste U-23 pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

