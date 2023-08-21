Bek Manchester City Aymeric Laporte Gabung Al Nassr, Cristiano Ronaldo Bahagia?

BEK Manchester City Aymeric Laporte resmi gabung Al Nassr pada bursa transfer musim panas 2023. Apakah peresmian transfer ini membuat kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, bahagia?

Sekadar diketahui, Al Nassr hancur lebur di dua laga awal Liga Arab Saudi 2023-2024. Al Nassr tumbang 1-2 dari Ettifaq dan dipermalukan 0-2 oleh Al Taawoun.

Demi perbaikan hasil, manajemen Al Nassr pun mendatangkan bek kawakan Aymeric Laporte. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Aymeric Laporte didaratkan sebesar 30 juta euro atau sekira Rp500 miliar.

“Aymeric Laporte ke Al Nassr. Here we go! Kesepakatan juga tercapai dari sisi pemain,” ujar sang jurnalis melalui akun Twitter @FabrizioRomano, Senin (21/8/2023).

“Gaji (yang akan diterima) lebih dari USD20 juta dollar (Rp306 miliar). (Agenda) tes medis telah dijadwalkan. Laporte akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026,” lanjut Fabrizio Romano.

Sebelumnya, Aymeric Laporte bergabung ke Manchester City dari Athletic Bilbao pada Januari 2018. Secara total, bek tengah berusia 29 tahun itu mencatatkan 180 penampilan dengan koleksi 12 gol dan empat assist.