Waspada Main Mata, Vietnam U-23 dan Thailand U-23 Berpotensi Kerjai Timnas Indonesia U-23 hingga Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023

TIMNAS Vietnam U-23 dan Thailand U-23 berpotensi kerjai Timnas Indonesia U-23 hingga gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sebab, keduanya tak menutup kemungkinan main mata di matchday terakhir fase grup turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-23 memang baru saja menjaga asa untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Hal tersebut terjadi setelah skuad Garuda Muda sukses menang 1-0 atas Timor Leste di matchday terakhir fase Grup B pada Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-23 berada di posisi dua klasemen Grup B dengan koleksi 3 poin dengan selisih gol 0. Poin tersebut sama dengan Malaysia U-23 yang memuncaki klasemen, namun Garuda Muda kalah head-to-head (kalah 1-2) dan selisih gol dari Malaysia U-23 (+1).

Sebagai informasi, hanya juara grup (A, B, dan C) yang otomatis lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, hanya satu runner-up terbaik yang diambil, dari tiga tim yang finis di posisi runner-up grup.

Setelah menang atas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang untuk menjadi runner-up grup terbaik. Namun, penentuan pasukan Shin Tae-yong bisa menjadi runner-up terbaik bergantung kepada hasil pertandingan grup lain.

Pertama, Thailand U-23 harus menang atau minimal imbang saat melawan Kamboja U-23 pada Senin, 21 Agustus 2023 malam WIB. Jika Thailand menang atau imbang, skuad Gajah Perang Muda akan lolos ke semifinal sebagai juara Grup A.

Sementara itu, jika Kamboja U-23 menang atas Thailand, mereka lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara grup dengan koleksi 4 poin. Sebagai informasi, perolehan poin saat lawan Brunei yang merupakan juru kunci grup tidak dihitung.

Jika kalah dari Kamboja U-23, Thailand U-23 turun ke posisi dua dan selisih gol mereka akan diadu dengan Timnas Indonesia U-23 untuk berebut status runner-up grup terbaik. Kini, Thailand memiliki keunggulan selisih gol +3 (tidak menghitung laga lawan Brunei).