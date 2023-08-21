Vietnam Bisa Bikin Timnas Indonesia U-23 Meringis di Piala AFF U-23 2023

HARAPAN Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 bisa dibuyarkan Timnas Vietnam U-23. Sebab, The Golden Stars baru tampil melawan Timnas Filipina U-23 pada Selasa 22 Agustus 2023 malam WIB.

Seperti diketahui, harapan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak semifinal hanya tinggal lewat runner-up terbaik. Kemenangan 1-0 atas Timnas Timor Leste U-23 pada matchday dua Grup B Piala AFF U-23 2023, Minggu 20 Agustus malam WIB, menghidupkan asa.

Indonesia kini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol impas (2-2) dari dua laga. Anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik Piala AFF U-23 2023. Mereka unggul dari Filipina dan Timnas Kamboja U-23 yang sama-sama mengemas satu poin.

Di laga terakhirnya, Filipina akan menghadapi Vietnam (Grup C). Sementara itu, Kamboja akan berhadapan dengan Thailand. Mudah untuk mengatakan kedua laga itu akan berakhir dengan kemenangan bagi Thailand serta Vietnam.

Namun, Vietnam bisa membuat Indonesia meringis. Perlu diketahui, mereka saat ini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol surplus tiga (4-1). Anak-anak Negeri Paman Ho tetap akan lolos semisal kalah tipis atau maksimal margin dua gol dari Filipina.

Dengan begitu, Vietnam akan gantian masuk ke klasemen runner-up terbaik dan Filipina lolos sebagai juara Grup C. Bila skenario itu yang terjadi, maka Vietnam masih akan surplus 1-2 gol dan tiga poin.