Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam Bisa Bikin Timnas Indonesia U-23 Meringis di Piala AFF U-23 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:07 WIB
Vietnam Bisa Bikin Timnas Indonesia U-23 Meringis di Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 masih bisa dibuat tersingkir oleh Timnas Vietnam U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

HARAPAN Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 bisa dibuyarkan Timnas Vietnam U-23. Sebab, The Golden Stars baru tampil melawan Timnas Filipina U-23 pada Selasa 22 Agustus 2023 malam WIB.

Seperti diketahui, harapan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak semifinal hanya tinggal lewat runner-up terbaik. Kemenangan 1-0 atas Timnas Timor Leste U-23 pada matchday dua Grup B Piala AFF U-23 2023, Minggu 20 Agustus malam WIB, menghidupkan asa.

Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2023

Indonesia kini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol impas (2-2) dari dua laga. Anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik Piala AFF U-23 2023. Mereka unggul dari Filipina dan Timnas Kamboja U-23 yang sama-sama mengemas satu poin.

Di laga terakhirnya, Filipina akan menghadapi Vietnam (Grup C). Sementara itu, Kamboja akan berhadapan dengan Thailand. Mudah untuk mengatakan kedua laga itu akan berakhir dengan kemenangan bagi Thailand serta Vietnam.

Namun, Vietnam bisa membuat Indonesia meringis. Perlu diketahui, mereka saat ini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol surplus tiga (4-1). Anak-anak Negeri Paman Ho tetap akan lolos semisal kalah tipis atau maksimal margin dua gol dari Filipina.

Dengan begitu, Vietnam akan gantian masuk ke klasemen runner-up terbaik dan Filipina lolos sebagai juara Grup C. Bila skenario itu yang terjadi, maka Vietnam masih akan surplus 1-2 gol dan tiga poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651817/pilih-atlet-terbaik-ke-sea-games-2025-tim-review-optimististis-kontingen-penuhi-target-medali-rfu.webp
Pilih Atlet Terbaik ke SEA Games 2025, Tim Review Optimististis Kontingen Penuhi Target Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/kejurnas_pelajar_pobsi_2025_memunculkan_kualitas_p.jpg
Kejurnas POBSI 2025 Lahirkan Talenta Biliar Luar Biasa, Rektor MNC University Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement