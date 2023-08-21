Shayne Pattynama Main Penuh, Viking FK Sikat Stabaek 1-0

STAVANGER – Shayne Pattynama tampil sebagai starter pada laga Viking FK kontra Stabaek dalam lanjutan Liga Norwegia 2023. Pemain Timnas Indonesia itu tampil penuh untuk membantu timnya menang 1-0.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Viking, Stavanger, Norwegia, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Shayne lagi-lagi dipercaya oleh sang pelatih untuk tampil sejak menit awal melawan Stabaek.

Laga melawan Stabaek menjadi penampilan ke-18 Shayne di Liga Norwegia musim ini bersama Viking FK. Sejauh ini, peman berusia 25 tahun itu tampil cukup apik dengan mencatatkan satu gol dan tiga assist.

Sementara untuk jalannya pertandingan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Shayne tampil cukup solid baik dalam membantu pertahanan maupun saat membangun serangan lewat sektor sayap Viking FK.

Hingga pada akhirnya, kedua kesebelasan belum ada yang bisa menciptakan gol sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Viking FK dan Stabaek bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 untuk sementara.

Di babak kedua, Shayne masih belum tergantikan. Pemain Timnas Indonesia itu bahkan mampu mengirimkan umpan matang kepada Salvesen di menit ke-47. Tapi sayang umpan manja tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Salvesen.