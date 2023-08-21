Gawat! Ramadhan Sananta Kehilangan Kepercayaan Diri di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste

Ramadhan Sananta sempat kehilangan kepercayaan diri di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

RAYONG - Penyerang Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, mengaku kehilangan kepercayaan diri saat berlaga melawan Timnas Timor Leste U-23 di matchday dua Grup B Piala AFF U-23 2023. Alhasil, penyerang Persis Solo itu beberapa kali membuang peluang.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda menang 1-0 berkat gol tunggal Sananta di menit ke-45.

Penyerang berusia 20 tahun itu cukup senang bisa mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan. Namun, ia ternyata mengalami kehilangan kepercayaan diri saat babak kedua karena sulit menambah pundi-pundi golnya.

"Saya mengalami kehilangan kepercayaan. Di babak kedua saya mendapat banyak peluang, tapi tidak bisa menyelesaikannya," kata Sananta usai laga, dikutip pada Senin (21/8/2023).

Namun, Sananta enggan larut dalam keterpurukan. Ia akan berusaha tampil lebih baik lagi jika Timnas Indonesia U-23 bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

"Tentunya saya harus mengevaluasi diri untuk pertandingan selanjutnya. Saya juga mengevaluasi kekurangan," tukas Sananta.