Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timor Leste, Shin Tae-yong Salut dengan Performa Lawan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |00:08 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timor Leste, Shin Tae-yong Salut dengan Performa Lawan
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memuji performa Timnas Timor Leste U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, salut dengan performa Timnas Timor Leste U-23 pada matchday dua Grup B Piala AFF U-23 2023. Walau begitu, ia juga puas dengan penampilan anak asuhnya.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda menang 1-0 berkat gol tunggal Ramadhan Sananta di menit ke-45.

Ramadhan Sananta jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Timor Leste U-23 (Foto: PSSI)

Shin memuji permainan Timor Leste yang dinilai cukup luar biasa saat menghadapi anak asuhnya. Namun, ia menilai Indonesia juga tampil baik kendati hanya menang tipis 1-0.

"Saya juga mengapresiasi performa Timor Leste. Saya senang dengan performa pemain kami," kata Shin usai laga, dikutip pada Senin (21/8/2023).

Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memberikan catatan kepada wasit yang menghukumnya dengan kartu kuning lantaran protes keras di pinggir lapangan. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan demi kemajuan bersama.

"Saya tidak mau berbicara orang tertentu atau pihak tertentu. Jika AFF mau mengembangkan reputasi kompetisi ini dan negara Asia ingin mengembangkan sepak bola, harus memikirkan sesuatu (perubahan). Saya tidak menyebutkan hal tertentu," tukas Shin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651807/hasil-sepak-bola-putri-sea-games-2025-timnas-indonesia-dibantai-thailand-08-puv.webp
Hasil Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Timnas Indonesia Dibantai Thailand 0-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/erick_thohir_kemenpora.jpg
Target 80 Emas di SEA Games 2025! Pemerintah All Out Dukung Atlet Indonesia Tembus 3 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement