Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timor Leste, Shin Tae-yong Salut dengan Performa Lawan

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, salut dengan performa Timnas Timor Leste U-23 pada matchday dua Grup B Piala AFF U-23 2023. Walau begitu, ia juga puas dengan penampilan anak asuhnya.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda menang 1-0 berkat gol tunggal Ramadhan Sananta di menit ke-45.

Shin memuji permainan Timor Leste yang dinilai cukup luar biasa saat menghadapi anak asuhnya. Namun, ia menilai Indonesia juga tampil baik kendati hanya menang tipis 1-0.

"Saya juga mengapresiasi performa Timor Leste. Saya senang dengan performa pemain kami," kata Shin usai laga, dikutip pada Senin (21/8/2023).

Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memberikan catatan kepada wasit yang menghukumnya dengan kartu kuning lantaran protes keras di pinggir lapangan. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan demi kemajuan bersama.

"Saya tidak mau berbicara orang tertentu atau pihak tertentu. Jika AFF mau mengembangkan reputasi kompetisi ini dan negara Asia ingin mengembangkan sepak bola, harus memikirkan sesuatu (perubahan). Saya tidak menyebutkan hal tertentu," tukas Shin.