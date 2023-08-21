Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Diimbangi Arema FC, Thomas Doll Respons Kekecewaan The Jakmania

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:07 WIB
Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Diimbangi Arema FC, Thomas Doll Respons Kekecewaan The Jakmania
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memberikan respons atas ungkapan kekecewaaan para The Jakmania usai tim kesayangan mereka hanya bermain imbang kontra Arema FC. Macan Kemayoran ditahan 2-2 pada pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin.

Persija sebenarnya nyaris mengunci kemenangan karena mampu unggul 2-1 hingga menit ke-80. Namun, Gustavo Almeida menjadi momok yang mengerikan bagi Andritany Ardhiyasa dkk karena dia kembali berhasil mencetak gol di menit ke-88. Sebelumnya, Almeida juga menjadi pencetak gol pertama untuk Arema FC di menit ke-38.

Usai laga, The Jakmania pun tampak kecewa berat dengan hasil imbang yang didapat tim kebanggaannya. Nyanyian ‘Manajemen Bobrok Persija Diobok-obok’ pun menggema di Stadion Patriot. Tak ayal jika mereka menggaungkan nyanyian tersebut karena dengan hasil imbang ini, Persija terhitung belum meraih kemenangan sebanyak tiga pertandingan.

Merespons hal itu, Thomas Doll pun mewajari kekecewaan The Jakmania. Apalagi, Persija harus ditahan imbang oleh Arema FC yang saat ini menjadi juru kunci. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu menilai kelompok suporter Persija kecewa karena mereka semua telah mengerahkan seluruh dukungannya selama pertandingan untuk melihat timnya menang, namun nyatanya justru berakhir imbang.

“Tentu saja pendukung kami kecewa karena kami memiliki kemungkinan untuk mencetak gol ketiga buat menyelesaikan pertandingan. Arema FC juga posisi terakhir di klasemen,” tutur Thomas Dol kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Minggu (20/8/2023).

 “Suporter juga tidak senang karena mereka memberikan segalanya selama 90 menit untuk mendukung kami. Mereka selalu berada di belakang kami. Mereka juga ingin kami naik di klasemen dan kami lupa dengan itu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
