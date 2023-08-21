Persija Jakarta Diimbangi Arema FC, Andritany Ardhiyasa: Bukan Hasil yang Diinginkan

Andritany Ardhiyasa menyebut hasil imbang 2-2 dengan Arema FC bukan yang diinginkan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

BEKASI - Kapten Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, mengakui hasil imbang 2-2 dengan Arema FC di pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 bukanlah sesuatu yang diinginkan. Ia meminta The Jakmania tetap tenang lantaran kompetisi baru seperempat jalan.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/8/2023) sore WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu via Maciej Gajos (22'). Kemudian, Arema membalas lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-38.

Namun, Macan Kemayoran berhasil menambah keunggulan lewat gol Hanif Sjahbandi di menit akhir babak pertama. Sayangnya, Persija harus bermain 10 orang setelah Firza Andika diganjar kartu merah pada menit ke-51. Situasi itu sukses dimanfaatkan oleh Almeida untuk menyamakan skor di menit ke-88.

Usai laga, Andritany mengakui hasil imbang ini bukanlah yang diinginkan Persija. Meski begitu, Bagol meminta suporter setia tetap tenang karena perjalanan masih panjang.

"Hasil dari pertandingan ini tentu bukan yang kita inginkan karena kita bermain kandang tentu itu sangat tidak bagus," kata Andritany kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (21/8/2023).

"Tapi liga ini masih panjang. Kita baru bermain di pekan kesembilan dan masih banyak pertandingan ke depan," imbuh kiper berusia 31 tahun itu.