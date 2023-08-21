Persija Jakarta Ditahan Arema FC 2-2, Thomas Doll Keluhkan Lapangan Stadion Patriot Candrabhaga

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengeluhkan kondisi lapangan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, usai anak asuhnya ditahan Arema FC 2-2 pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Kondisi lapangan dinilainya menyulitkan Macan Kemayoran mengalirkan bola.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/8/2023) sore WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu via Maciej Gajos (22'). Kemudian, Arema membalas lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-38.

Namun, Macan Kemayoran berhasil menambah keunggulan lewat gol Hanif Sjahbandi di menit akhir babak pertama. Sayangnya, Persija harus bermain 10 orang setelah Firza Andika diganjar kartu merah pada menit ke-51. Situasi itu sukses dimanfaatkan oleh Almeida untuk menyamakan skor di menit ke-88.

Usai laga, Doll menyoroti kondisi lapangan Stadion Patriot. Ia menyebut kondisi yang ada di stadion milik Pemerintah Kota Bekasi itu sebagai sebuah bencana karena keras.

“Saya ingin mengomentari tentang kondisi lapangan. Lapangan seperti bencana, sangat tidak bagus, lapangannya keras,” kata Doll, dalam konferensi pers usai laga, dikutip pada Senin (21/8/2023).

“Kita coba memainkan permainan sepak bola kami tapi susah, mungkin untuk pemain lawan mudah karena selalu bertahan, tapi kita tidak. Beberapa pemain memiliki masalah karena pantulan bolanya selalu tidak bagus,” lanjut pria asal Jerman itu.