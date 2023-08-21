Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Gagal Taklukkan Arema FC, Thomas Doll Sesalkan Kartu Merah Firza Andika

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:02 WIB
BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyayangkan kegagalan timnya menang atas Arema FC usai bermain 2-2 di laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Ia sedikit menyesalkan kartu merah yang diterima Firza Andika pada menit ke-51.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/8/2023) sore WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu via Maciej Gajos (22'). Kemudian, Arema membalas lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-38.

Persija Jakarta vs Arema FC

Namun, Macan Kemayoran berhasil menambah keunggulan lewat gol Hanif Sjahbandi di menit akhir babak pertama. Sayangnya, Persija harus bermain 10 orang setelah Firza Andika diganjar kartu merah pada menit ke-51. Situasi itu sukses dimanfaatkan oleh Almeida untuk menyamakan skor di menit ke-88.

Usai laga, Doll cukup menyayangkan kartu merah tersebut. Menurutnya, jebolan Timnas Indonesia U-19 itu tidak seharusnya melakukan pelanggaran karena situasinya tidak mengancam pertahanan Persija.

“Kami mengalami situasi Firza (kartu merah). Maksud saya, dia sudah mendapat kartu kuning dan melakukan pelanggaran sehingga kami kehilangan seorang pemain. Momen ini tentu saja, tidak baik untuk tim manapun di dunia,” kata Doll dalam konferensi pers usai laga, dikutip pada Senin (21/8/2023).

"Dia seharusnya lebih pintar, karena ketika mendapat kartu kuning, anda harus tetap di posisinya. Akbar (Arjunsyah) sudah menguasai bola. Jadi tidak perlu (Firza) melakukan pelanggaran. Dan situasi seperti ini dan ini tidak dapat diterima, ini tidak baik untuk tim,” imbuh pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
