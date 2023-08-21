Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Udinese vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Bungkam Tuan Rumah 3 Gol Tanpa Balas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:47 WIB
Hasil Udinese vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: <i>Bianconeri</i> Bungkam Tuan Rumah 3 Gol Tanpa Balas
Juventus menang telak 3-0 atas Udinese di giornata satu Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/@juventusfcen)
A
A
A

UDINE - Berikut hasil Udinese vs Juventus di giornata satu Liga Italia 2023-2024, Senin (21/8/2023) dini hari WIB. I Bianconeri mengamuk dan menang telak 3-0 atas tuan rumah di Stadion Dacia Arena, Udine.

Gol kemenangan Juventus disarangkan Federico Chiesa (2'), penalti Dusan Vlahovic (20'), dan Adrien Rabiot (45+3'). Kemenangan itu membawa si Nyonya Tua naik ke posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan nilai tiga.

Federico Chiesa membawa Juventus memimpin di menit kedua atas Udinese (Foto: Twitter/@juventusfc)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tak mau buang waktu dengan langsung menyerang sejak wasit Antonio Rapuano memulai laga. Hasilnya, Chiesa membawa Juventus memimpin di menit kedua. Umpan matang Vlahovic bisa dituntaskan dengan baik oleh pemain asal Italia itu.

Di menit ke-19, Juventus mendapat hadiah tendangan penalti. Umpan silang Alex Sandro mengenai tangan dari Festy Ebosele. Vlahovic yang menjadi algojo, sukses menunaikan tugasnya di menit ke-20. Tim tamu memimpin 2-0.

Usai gol itu, Juventus semakin beringas di markas Udinese. Tuan rumah juga tidak berdaya menahan gempuran-gempuran dari anak asuh Massimiliano Allegri.

Rabiot kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ketiga injury time. Umpan Andrea Cambiaso ke tiang jauh, sukses ditanduk dengan manis. Juventus pun memimpin 3-0 atas Udinese saat rehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651665/liverpool-melorot-apa-layak-giovanni-van-bronckhorst-jadi-pelatih-timnas-indonesia-gzr.webp
Liverpool Melorot, Apa Layak Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Didepak Liverpool Januari? Diprediksi Hijrah ke Liga Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement