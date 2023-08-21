Hasil Udinese vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Bungkam Tuan Rumah 3 Gol Tanpa Balas

Juventus menang telak 3-0 atas Udinese di giornata satu Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/@juventusfcen)

UDINE - Berikut hasil Udinese vs Juventus di giornata satu Liga Italia 2023-2024, Senin (21/8/2023) dini hari WIB. I Bianconeri mengamuk dan menang telak 3-0 atas tuan rumah di Stadion Dacia Arena, Udine.

Gol kemenangan Juventus disarangkan Federico Chiesa (2'), penalti Dusan Vlahovic (20'), dan Adrien Rabiot (45+3'). Kemenangan itu membawa si Nyonya Tua naik ke posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan nilai tiga.

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tak mau buang waktu dengan langsung menyerang sejak wasit Antonio Rapuano memulai laga. Hasilnya, Chiesa membawa Juventus memimpin di menit kedua. Umpan matang Vlahovic bisa dituntaskan dengan baik oleh pemain asal Italia itu.

Di menit ke-19, Juventus mendapat hadiah tendangan penalti. Umpan silang Alex Sandro mengenai tangan dari Festy Ebosele. Vlahovic yang menjadi algojo, sukses menunaikan tugasnya di menit ke-20. Tim tamu memimpin 2-0.

Usai gol itu, Juventus semakin beringas di markas Udinese. Tuan rumah juga tidak berdaya menahan gempuran-gempuran dari anak asuh Massimiliano Allegri.

Rabiot kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ketiga injury time. Umpan Andrea Cambiaso ke tiang jauh, sukses ditanduk dengan manis. Juventus pun memimpin 3-0 atas Udinese saat rehat.