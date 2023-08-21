Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Salernitana di Liga Italia 2023-2024: Dwigol Andrea Belotti Selamatkan Il Lupi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |01:37 WIB
Hasil AS Roma vs Salernitana di Liga Italia 2023-2024: Dwigol Andrea Belotti Selamatkan <i>Il Lupi</i>
Andrea Belotti menjadi penyelamat AS Roma yang bermain 2-2 dengan Salernitana (Foto: Twitter/@ASRomaEN)
A
A
A

ROMA - Berikut hasil AS Roma vs Salernitana di giornata satu Liga Italia 2023-2024, Senin (21/8/2023) dini hari WIB. Duel yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, itu berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Andrea Belotti (17', 82') dan Antonio Candreva (36', 49') saling berbalas mencetak sepasang gol. Alhasil, kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.

Andrea Belotti membuka keunggulan AS Roma atas Salernitana (Foto: Twitter/@OfficialASRoma)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah langsung menggebrak sejak awal. Belotti sempat menjaringkan bola ke gawang Guillermo Ochoa di menit keenam. Namun, penyerang asal Italia itu dinyatakan offside setelah wasit meninjau VAR.

Akan tetapi, sebelas menit kemudian, Belotti benar-benar membobol gawang Salernitana. Kali ini, tembakan kaki kirinya memanfaatkan umpan matang Diego Llorente, sukses bersarang dengan manis.

Setelah itu, Roma terus menggempur tamunya untuk menambah gol. Sayangnya, hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Salernitana. Candreva sukses menyelesaikan operan Lassana Coulibaly di menit ke-36 untuk membuat skor sama kuat 1-1, yang bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, Roma kembali berusaha untuk mencari gol kedua. Alih-alih menambah gol, gawang Rui Patricio harus kemasukan lagi di menit ke-49. Candreva lagi-lagi menjadi mimpi buruk, kali ini tembakannya menembus pojok kiri gawang Il Lupi. Skor menjadi 2-1 untuk tim tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651685/dukung-timnas-garuda-u22-di-sea-games-thailand-2025-eksklusif-di-vision-wri.webp
Dukung Timnas Garuda U-22 di SEA Games Thailand 2025, Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/03/scaloni_lionel_messi.jpg
Messi Ungkap Pembicaraan Rahasia dengan Scaloni: Bawa-Bawa Timnas Argentina dan Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement