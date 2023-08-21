Hasil AS Roma vs Salernitana di Liga Italia 2023-2024: Dwigol Andrea Belotti Selamatkan Il Lupi

Andrea Belotti menjadi penyelamat AS Roma yang bermain 2-2 dengan Salernitana (Foto: Twitter/@ASRomaEN)

ROMA - Berikut hasil AS Roma vs Salernitana di giornata satu Liga Italia 2023-2024, Senin (21/8/2023) dini hari WIB. Duel yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, itu berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Andrea Belotti (17', 82') dan Antonio Candreva (36', 49') saling berbalas mencetak sepasang gol. Alhasil, kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah langsung menggebrak sejak awal. Belotti sempat menjaringkan bola ke gawang Guillermo Ochoa di menit keenam. Namun, penyerang asal Italia itu dinyatakan offside setelah wasit meninjau VAR.

Akan tetapi, sebelas menit kemudian, Belotti benar-benar membobol gawang Salernitana. Kali ini, tembakan kaki kirinya memanfaatkan umpan matang Diego Llorente, sukses bersarang dengan manis.

Setelah itu, Roma terus menggempur tamunya untuk menambah gol. Sayangnya, hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Salernitana. Candreva sukses menyelesaikan operan Lassana Coulibaly di menit ke-36 untuk membuat skor sama kuat 1-1, yang bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, Roma kembali berusaha untuk mencari gol kedua. Alih-alih menambah gol, gawang Rui Patricio harus kemasukan lagi di menit ke-49. Candreva lagi-lagi menjadi mimpi buruk, kali ini tembakannya menembus pojok kiri gawang Il Lupi. Skor menjadi 2-1 untuk tim tamu.