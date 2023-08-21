Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Betis vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Los Rojiblancos Bawa Pulang 1 Poin

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:42 WIB
Hasil Real Betis vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Los Rojiblancos</i> Bawa Pulang 1 Poin
Laga Real Betis vs Atletico Madrid berakhir 0-0 meski banyak peluang tercipta (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)
A
A
A

SEVILLE - Hasil Real Betis vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di Stadion Benito Villamarin, Seville, Senin (21/8/2023) dini hari WIB, Los Rojiblancos mampu menahan tuan rumah 0-0.

Sepanjang pertandingan, Atletico Madrid maupun Verdiblancos sejatinya memperoleh sejumlah peluang. Sayangnya, kedua tim tidak dapat mengonversi peluang menjadi gol sehingga laga berakhir dengan skor kacamata.

Laga Real Betis vs Atletico Madrid berlangsung sengit (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)

Jalannya Pertandingan

Sejak babak pertama dimulai, Real Betis selaku tuan rumah berinisiatif untuk membongkar pertahanan Atlético Madrid. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil manis hingga menit ke-10.

Pada menit 12, Real Betis terus mengoper bola, bermain dengan umpan-umpan panjang. Kemudian, Borja mendapatkan peluang, namun saya dia sudah berada dalam posisi offside.

Pada menit 21, Memphis Depay terjatuh sehingga bola direbut pemain Real Betis. Tuan rumah pun memulai dari belakang namun pemain Atletico Madrid berdiri kokoh menahan serangan.

Di menit 23, tendangan Perez melebar meski mengarah ke sudut dan melebar. Lalu di menit 30, Betis kembali mendapat peluang lewat tendangan Isco, kemudian De Paul melakukan sambaran dari tendangan itu namun gagal dikonversi jadi gol.

Belum ada yang bisa membuka keunggulan hingga mencapai menit ke-40. Pemain Real Betis Aitor Rubial mendapatkan kartu kuning, setelah melakukan pukulan ke Hermoso. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

